السعودية | “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تسلم أول توربين غازي طراز “HA” يتم إنتاجه محلياً في المملكة في “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” تسلم أول توربين غازي طراز “HA” يتم إنتاجه محلياً في المملكة في “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الدمام

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أعلنت “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) اليومعن تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية فئة Hيتم تصنيعها محلياً في شركة “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة” (GESAT)، وذلك في احتفال رسمي أقيم بهذه المناسبة بمقر الشركةفي الدمام. وفي إطار الحدث ذاته، وقعت “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”.

وحضرالحدثجوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعةلـ جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،وهشام البهكلي، رئيس “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” في المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين.

وتعد “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”منشأة عالمية المستوى ومشروعاً مشتركاً بين شركتي “دسر” و”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في المملكة.ومن المقرر أن تقوم أول وحدة من التوربينات الغازية من الفئة Hالمصنعة محلياً بتشغيل محطة “الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء”، والتي من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها، محطة الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إنتاجحقل غاز الجافورة إلى 630 ألف برميل من سوائل ومكثفات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً.

ويمثلتسليم توربين الغاز الذي تم تصنيعه محلياً في “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”إنجازاً مهماً في قطاع الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز جهودها لتنويع موادرها الاقتصادية ومبادراتهالتنمية وصقل المواهب والكفاءات المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويؤكد هذا الإطلاق التزام “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”بتوفير منتجات التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتحقيق أهدافهافي مجال الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قالهشام البهكلي، رئيس “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” في المملكة العربية السعودية: “سعداء وفخورون للغاية بإنجازات ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ ومساهماتها في تعزيز التوطين الصناعي داخل قطاع الطاقة في المملكة بما يدعم رؤية السعودية 2030. كما تساهم ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘في تعزيز قدرات برنامج ’صنع في السعودية‘، حيث قامت منذ عام 2018، بتصدير ما يزيد عن 200من الوحدات الملحقة لمحطات الكهرباء والتي تقوم بتوليد أكثر من 11 جيجاوات.وتواصل الشركة نجاحها بإطلاق أحد توربينات الغاز الأكثر تقدماً وتطوراً، وتم تصنيعه في المملكة”.

وتشتهر توربينات “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”الغازية من فئة H بكفاءتها وأدائها العالي، فضلاً عن توفير أقل تكلفة في فئتها في تحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء، بما يدعم المرونة في تلبية احتياجات توليد الكهرباء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تتمتع’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘بمسيرة تمتد لحوالي90 عاماً في المملكة، ما يعكس التزامنا القوي بتعزيز أهدافها فيما يتعلق بأمن الطاقة والتنويع الاقتصادي وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية لدعم رؤية السعودية 2030. ويعد إطلاق أول وحدة من التوربينات الغازية طراز HAيتم تصنيعها في ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ بمثابة دليل على جهودنا المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في المملكة. ولا شك أن الكفاءة العالية وجاهزية توربيناتنا من الفئة Hللعمل بالهيدروجين يمكنها دعم تحول قطاع الطاقة في المملكة، حيث يمكن زيادة التوربينات أو خفضها سريعاًبما يدعم استقرار الشبكة، حيث يتم دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة بالتناوب في نظام الطاقة”.

وفي إطار جهودها لدعم التنويع الاقتصادي وقدرات التصدير في المملكة، وقعت “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعوديتهدف إلى تمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لـ”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”من خلال دعم التمويل والتأمين من بنك التصدير والاستيراد السعودي. وتم تأسيس “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”منذ إطلاقها لتقديم منتجات تقنية للتصدير من المملكة، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز تمكين مشاريع التصدير. وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهشام البهكلي رئيس “شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” كانت قد انفصلت عن جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) وبدأت التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 2 أبريل 2024. ومع ما يقرب من 55 ألف توربين رياح و7 آلاف توربين غازي، تساهم تقنية “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” في توليد حوالي 25% من كهرباء العالم، وتسهم بدور مهم في تحول قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

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