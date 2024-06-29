رومانو: نجم ايفرتون إلى مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو ان نجم ايفرتون الانحليزي جاراد برانثوايث منح نادي مانشيستر يونايتد الضوء الأخضر لبدء الخطوات النهائية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الاتفاق على كل بنود تعاقده الشخصي مع إدارة اليونايتد .

وقال رومانو ان السير جيم راتكليف حصل على موافقة جاراد برانثوايت لتكون أولى الصفقات الكبيرة التي يريدها راتكليف الذي يقود بنفسه عملية إعادة بناء فريق مانشيستر يونايتد حيث أكد راتكليف انه لن يحعل هناك أي شىء يقف أمامها من احل إعادة مانشيستر يونايتد مجددا الى امجاده السابقة الا ان ذلك لن يتم في نفس الوقت على حساب قواعد اللعب المالي النظيف والاستدامة المالية الخاصة بالدوري الانحليزي حيث سيقوم مانشيستر يونايتد خلال الأيام القادمة ببيع مجموعة من الاعبين الذين سيحققون مقابلا ماديا جيدا للشياطين الحمر مثل المهاجم مارسيال و أيضا المدافع رافائيل فاران بالإضافة إلى البرازيلي كاسيميرو وهو ما سيمنح مانشيستر يونايتد توفيرا قدره ٨٤٠ الف جنية استرليني أسبوعيا او حوالي ٤٨ مليون جنية استرليني خلال الموسم .

وقالت صحيفة الميرور الانجليزية ان مانشيستر يونايتد قدم عرضا مبدئيا متواضعا ليختبر به إدارة نادي ايفرتون حيث بلغ العرض ٣٨ مليون جنية استرليني إلى حانب بعض الإضافات مما يجعل اجمالي الصفقة يصل إلى ٤٢ مليون جنية الا ان العرض تم رفضه على الفور من حانب إدارة ايفرتون التي وضعت تقديرا للاعب في حدود من ٦٥ إلى ٧٠ مليون جنية استرليني فكان طبيعيا ان يتم رفض العرض المبدئي من جانب مانشيستر يونايتد وهو ما سيجعل راتكليف يتقدم بعرض جاد لايفرتون خلال الساعات القادمة .