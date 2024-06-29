ماكس فيرستابين أول المنطلقين في سباق جائزة النمسا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول لسباقات الفورميلا وان المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان التي تقام على حلبة سبيلبيرج .

جاء حصول فيرستابين على المركز الأول بعدما تقدم على أقرب منافسيه سائق فريق مكلارين لاندو نوريس بفارق 0.4 ثانية بينما جاء في المركز الثالث سائق فريق مرسيدس جورج راسيل .

ورغم حصول ماكس فيرستابين على المركز الأول في التجارب النهائية الا انه يواجه احتال توجيه عقوبات له حيث ستتم تحقيقات بواسطة المنظمة الدولية لسباقات الفورميلا وان بعد خروج فيرستابين بشكل بطيء للغاية قبل بداية المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية.

الجزء الاول من التجارب التأهيلية شهد إثارة كبيرة حيث نجح بطل العالم الأسبق فرناندو الونسو في الحصول على المركز الخامس عشر والتأهل بصعوبة بالغة إلى المرحلة الثانية ضمن اول ١٥ سائق على التجارب التأهيلية .فيما لم يشهد الجزء الثاني من التجارب اية مفاجأت تذكر .

وبعيدا عن ثلاثي المقدمة فان كارلوس ساينز سائق فريق فيراري حصل على المركز الرابع فيما جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الخامس وشارل ليكلير سائق فيراري سادسا و أوسكار بياستري سائق مكلارين سابعا و سيرجيو بيريز سائق ريد بول ثامنا .