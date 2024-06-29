قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض لاعبو الفريق البدلاء تدريبات إضافية بعد انتهاء مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد إستيفان بيكي، المدرب العام للزمالك، التدريبات التي ضمت كلًا من سيد عبدالله “نيمار” ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا وعمار ياسر وزياد كمال وأحمد مجدي.

وتأتي هذه التدريبات الإضافية في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، خاصةً مع اقتراب موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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حقق نادي الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية، وافتتح مصطفى شلبي التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد رأسية متقنة من عرضية زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 20 عن طريق جون إيبوكا وعاد الزمالك للتقدم في الدقيقة 41 من خلال نبيل عماد دونجا.

وفي الشوط الثاني، أدرك سيراميكا التعادل مرة أخرى في الدقيقة 72 عن طريق صديق أوجولا.

ولكن الزمالك حسم النتيجة لصالحه في الدقائق الأخيرة، حيث سجل إبراهيما نداي الهدف الثالث في الدقيقة 89، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما ظل سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.