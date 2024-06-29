"بسبب العودة من الانسحاب".. جماهير الزمالك تقاطع متابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، إقبال ضعيف من قبل جماهير الفارس الأبيض لمتابعة المباراة من داخل المدرجات.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء مقاطعة جماهير الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، اعتراضاً على قرار مجلس إدارة الفارس الأبيض بالعودة لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، بعدما أعلن في وقت سابق عدم خوضه لأي مباراة في المسابقة، إلا بعد خوض المنافس لكل مبارياتها المؤجلة من الدور الأول.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن في وقت سابق رفضه خوض أي مباراة في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا عقب انتهاء المنافس من خوض كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري.

وكان الزمالك رفض خوض مباراة الأهلي الماضية بالدوري، الذي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم استجابة إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لمطالبه، قبل أن يتراجع مجلس الإدارة عن هذا القرار.

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