شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سيراميكا 4-2 ويقفز إلى المركز الثامن فى دورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الزمالك فوزاً مثيراً من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 34.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف شهدته الدقائق الأولى من المباراة من لاعبى الزمالك لانتزاع السيطرة على منطقة وسط الملعب فى الوقت الذى اكتفى فيه لاعبو سيراميكا بالدفاع لإفساد هجمات القلعة البيضاء.

وفى الدقيقة الرابعة من المباراة تلقى مصطفى شلبى عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو سددها برأسه ببراعة فى شباك محمد بسام حارس سيراميكا الذى اكتفى بالنظر إليها داخل الشباك معلناً تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول.

نشط أداء سيراميكا فى الربع ساعة الثانية من اللقاء عن طريق انطلاقات النيجيرى جون إيبوكا والجزائرى أحمد القندوسى، حتى نجح القاطرة النيجيرية فى إدراك هدف التعادل من تسدية قوية سكنت مرمى محمد صبحى حارس الزمالك. حاول الزمالك تسجيل الهدف الثانى معتمداً على ثلاثية زيزو وشلبي وناصر ماهر حتى استطاع الأخير اطلاق تسديدة قوية تابعها نبيل عماد دونجا مسجلاً منها الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت الذى شكل فيها الثنائى صديق إيجولا وإيبوكا خطورة هجومية على مرمى القلعة البيضاء. واحتسب الحكم طارق مجدى ركلة جزاء للزمالك فى الدقيقة 45، قبل أن يلجأ لتقنية الـ"VAR" للتأكد منها قبل أن يلغيها مرة أخرى بداعى التسلل على عبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض. الشوط الثانى الشوط الثانى شهدت الدقيقة 47 من عمر المباراة انفراد تام بالمرمى من أحمد القندوسي لاعب سيراميكا أنها بتسديدة ابعدها محمد صبحي حارس الزمالك من منتصف مرماه، لينقذ الأخير مرماه من هدف التعادل. واصل الزمالك هجومه على سيراميكا لتعزيز تقدمه بالهدف الثالث وشهد الدقيقة 62 انفرادا تاما بالمرمى من قبل يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض، الذى راوغ دفاع سيراميكا وسدد الكرة في النهاية أعلى مرمى محمد بسام. وفى الدقيقة 74 تلقى صديق إيجولا كرة عرضية من أحمد ياسر ريان من جهة اليمين قابلها برأسية قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت منتصف مرمى محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض. حاول الزمالك انتزاع الفوز فى الدقائق الأخيرة من المباراة بعد التغييرات التى أجراها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك خاصة مع صلابة دفاع سيراميكا حتى نجح السنغالى إبراهيما نداى فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 88 وزيزو فى الدقيقة (90+2).

تشكيل الزمالك وسيراميكا فى الدورى

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي، خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج، خط الهجوم: چون ايبوكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.



بداية اللقاء



جانب من المباراة الشوط الأول



جانب من المباراة



جوزية جوميز



زيزو



سيراميكا والزمالك فى الدورى المصرى



شلبى خلال اللقاء



عبد الله السعيد خلال مباراة الزمالك وسيراميكا



عبد الله السعيد



عمر جابر خلال اللقاء



فرحة لاعبى الزمالك



فريق الزمالك



مباراة الزمالك وسيراميكا الدورى المصرى



مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى



مباراة سيراميكا والزمالك



مصطفى شلبى خلال اللقاء



مصطفى شلبى خلال لقاء الزمالك وسيراميكا



مصطفى شلبى



ناصر ماهر