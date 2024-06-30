ألمانيا تهزم الدانمارك بثنائية وتبلغ ربع نهائي يورو 2024

سجل كاي هافيرتز وجمال موسيالا هدفين في الشوط الثاني قادا بهما ألمانيا للفوز 2-صفر على الدانمارك -السبت- والتأهل إلى ربع النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.



وتلتقي ألمانيا في دور الثمانية مع الفائز في مباراة دور الستة عشر المقررة اليوم الأحد بين إسبانيا وجورجيا.



وتوقف اللعب في المباراة بعد نحو 35 دقيقة من صفارة البداية بسبب عاصفة رعدية وخرج اللاعبون من أرضية الملعب، واستمر التوقف لمدة 20 دقيقة قبل أن يستأنف الفريقان اللعب، ولم ينجح أي منهما في هز الشباك خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



ووجهت الدانمارك ضربة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من بداية ةالشوط الثاني عندما أسكن يواكيم أندرسن الكرة في شباك الحارس مانويل نوير، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.



وتقدمت ألمانيا بهدف سجله هافيرتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد، وقد اتخذ القرار بعد اللجوء لتقنية الفيديو.



وجاء ذلك بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا لنيكو شلوتربيك بسبب خطأ خلال بناء الهجمة، إذ قدمت ألمانيا عرضا قويا وسط دعم جماهيري كبير لكن أداء الدانمارك تطور خلال المباراة.



وفي الدقيقة 68، عزز موسيالا تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني، ليكون ثالث أهداف اللاعب في البطولة.



واهتزت شباك الدانمارك مجددا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، إذ تلقى فلوريان فيرتز طولية وانطلق ثم سدد الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.



(الجزيرة)