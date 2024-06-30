ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024 على حساب الدنمارك

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب ألمانيا تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة على أرضه بعد الفوز على الدنمارك بثنائية نظيفة اليوم.

وحقق المنتخب الألماني الفوز على الدنمارك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

سجل الهدف الأول اللاعب كاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق النجم جمال موسيالا.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

الوسط: أندريش، توني كروس، ليروي ساني، جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

في حين بدأت الدنمارك المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب الطقس

وتسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة وتسريب المياه فوق المدرجات وإغراق الجماهير في توقف المباراة لعدة دقائق قبل أن يقرر الحكم استئناف المباراة مرة أخرى.

وينتظر منتخب ألمانيا الفائز في مباراة إسبانيا وجورجيا لملاقاته في الدور ربع النهائي من البطولة "دور الـ8".