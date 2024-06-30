حقيقة رحيل أحمد قندوسي عن الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة تلقي أحمد قندوسي عروضًا للرحيل عن النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء إعارته لفريق سيراميكا كيلوباترا.

وأبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي إدارة الأحمر موقفه برحيل اللاعب عن صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته، وذلك لرغبته في ضم لاعب أجنبي جديد بدلًا منه.

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وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “أحمد قندوسي لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي حتى الآن”.

وأضاف: “قندوسي ما زال ينتظر وصول عروض رسمية له من أجل مناقشتها واختيار الأفضل له في الموسم الجديد”.

واختتم: “مسئولو النادي الاهلي لم يحسموا موقف قندوسي حتى الآن، ولكن لجنة التخطيط ترغب في بقاء اللاعب في حين يرفض كولر استمراره ضمن صفوف الأحمر خلال الفترة القادمة.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أول أمس على فريق فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.