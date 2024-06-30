مفاجأة.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

أعلت الفلسطيني ياسر حمد رحيله عن نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأبيض.

وقال ياسر حمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أشعر بأسف شديد بأنه لم تتح لي فرصة اللعب مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، فقد لعبت مبارتين فقطـ ولا اعتقد أن مدرب الفريق سيشركني في المباريات”.

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وأضاف: “حسمت قراري بفسخ تعاقدي مع الزمالك بعدما اتفقت مع إدارة النادي والمدرب على الرحيل، وذلك بسبب أنه لمدة خمسة أشهر لم أشارك في مباراة وحيدة”.

وتابع: “مسئولي النادي قاموا ببعض المحاولات لبقائي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكنني قررت الرحيل بسبب معاناتي الشهور الماضية، وأنا لا ألعب مع الزمالك فلماذا أنا هنا”.

وأكمل: “أنهيت كل الأمور الخاصة بي مع نادي الزمالك، وأتفاوض مع بعض الأندية الأخرى، ولكني الآن سأعود إلى إسبانيا”.

واستطرد: “سعيد بأنني كنت جزءًا من الزمالك وجمهوره ولكن المشاركة في المباريات هو الأساس”.

واختتم: “جوزيه جوميز هو سبب رحيلي عن الزمالك بسبب عدم إشراكي في المباريات، ولم يخطرني بما ينقصني حتى أطوره”.