حقيقة إقصاء الزمالك من السوبر الإفريقي بسبب أزمة التراخيص

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك حديث بأن نادي الزمالك سيتم اقصاءه من بطولة السوبر الإفريقي أمام الأهلي بسبب عدم حصوله على التراخيص، وهذا الأمر غير صحيح”.

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وأضاف: “السوبر الإفريقي لم يلغى والزمالك سيشارك فيه وهو أمر طبيعي لأنها بطولة سابقة، وتختلف عن الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل”.

واختتم: “السوبر الإفريقي لم يتحدد له موعد حتى الآن، ولكن المؤكد أن الزمالك سيشارك في البطولة أمام الأهلي، ولا صحة لما يتردد حول استبعاد الأبيض من البطولة بسبب أزمة المنشطات”.

وحقق الزمالك الفوز أمس على نظيره سيراميكا كيلوباترا برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق من 22 مباراة.