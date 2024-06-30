"الخطيب سيحضره عبر زووم".. الخليج 365 يوضح جدول أعمال اجتماع كولر مع لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يُعقد اليوم الأحد اجتماعاً بين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والمدير الفني السويسري لفريقه مارسيل كولر؛ لمناقشة عدة ملفات.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إلى أن الاجتماع سيحضره كل من رئيس اللجنة محسن صالح وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، فيما سيتواجد محمود الخطيب رئيس النادي عبر "زووم"؛ لسفره في رحلة علاجية، وممثلًا عن شركة كرة القدم لتواجده .

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع سيشهد الحديث عن عدة ملفات منها حسم العديد من الملفات على رأسها موقف الجزائري أحمد القندوسي المعار لسيراميكا كليوباترا وكذلك مصير بعض اللاعبين الذين يمتلكون عروضًا خارجية للرحيل، وهم: محمد الضاوي كريستو، أليو ديانج، بيرسي تاو ومحمد الشناوي.

وإتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الاجتماع سيشهد طلبات كولر للموسم الجديد ومناقشة الموقف النهائي من طلب اتحاد الكرة، بضم إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ثنائي القلعة الحمراء لصفوف منتخب مصر في أولمبياد باريس، وإن كان هناك قرار مسبق برفض هذا الأمر تمامًا.

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