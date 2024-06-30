إنجلترا تقصي سلوفاكيا بريمونتادا تاريخية في ثمن نهائي يورو 2024

تمكن منتخب إنجلترا من قلب الطاولة على نظيره سلوفاكيا مساء اليوم الأحد، الطاولة على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا يورو 2024 .

وأقيمت مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا على ملعب «فيلتينس أرينا»،اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 الحالية.

وأحرز إيفان سكرانز هدف منتخب سلوفاكيا في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

بينما خطف جود بيلينجهام هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ90+5 بمقصية رائعة.

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وسجل هاري كين هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الـ91 بالشوط الإضافي الأول.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة اليورو وضرب موعدًا مع نظيره السويسري يوم السبت القادم.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد سلوفاكيا في ثمن نهائي يورو 2024

حراسة المرمى:جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- مارك جيهي- كيران تريبيير

الوسط : كوبي ماينو- ديكلان رايس- جود بيلينجهام

الهجوم : بوكايو ساكا- هاري كين- فيل فودين