رسالة الأهلي الأخيرة إلى أنتوني موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه النادي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في رسالة الوداع الأخيرة لموديست، على تقديره الكامل لما قدمه طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق.

وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.