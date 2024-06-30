كولر يصدم كهربا بهذا القرار.. هل ينتقل إلى السعودية؟.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تهتم أحد الفرق السعودية بضم لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن نادي الخلود السعودي استفسر من كهربا عن موقفه مع الأهلي، وحال موافقة المارد الأحمر على إعارته سيتم تقديم عرض رسمي.

وأوضح المصدر أن النادي السعودي أبلغ كهربا أنه على رأس أولويات الفريق والجهاز الفني للتعاقد معه استعدادا للموسم الجديد.

وأكد المصدر أن رغبة مارسيل كولر حتى الآن هي الموافقة على إعارة كهربا، لكن قرار رحيل اللاعب سيتخذه مجلس الإدارة بالإجماع.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أن قرار استبعاد كهربا جاء بسبب غضب كولر من اللاعب، عقب رفضه خوض مران المستبعدين بعد لقاء فاركو الماضي.

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