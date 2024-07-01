وسام أبوعلي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظره طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستقر كولر على مواصلة الاعتماد على الفلسطيني وسام ابو علي في قيادة خط الهجوم أمام طلائع الجيش، بعد انتهاء مدة التعاقد مع الفرنسي انتوني موديست واستمرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من التشكيل الأساسي بعد تغريمه ماليا للاعتراض على عدم المشاركة في مباراة فاركو الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عكية - إمام عاشور - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - وسام أبوعلي