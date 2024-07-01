زيزو: عمري ما حسيت إني لاعب كرة حقيقي إلا في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تألقة مع الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلي أنه يسعى دائما أن يكون مصدر فخر لعائلته.

وعن سر تألقة مع الزمالك قال زيزو في حوار مع إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر2: "أنا أحب أن يكون كل من حولي من عائلتي فخور بي، وأن أرفع رأسهم، وهذا تحد بالنسبة لي ودافع قوي لي كل يوم".

وأشار : "والدي فعل معي كل شيء، هو الإنسان الوحيد الذي يرى عكس الناس، لو كل الناس تشيد بي يظهر لي السلبيات، وعندما الجميع يهاجمني يشير لي للإيجابيات".

وأضاف: "والدي يتحدث في تفاصيل صحيحة، وينبهني دائمًا بعد كل مباراة، أنا ووالدي أصدقاء ونتحدث مع بعض كل يوم، لا أحد فينا يأخذ قرار بمفرده".

وتابع: "نادي بورتو البرتغالي طلب ضمي قبل ذلك لمدة خمس سنوات على أن يتم خروجي إعارة في الموسم الأول".

وواصل: "عرضت علي مسؤولي الزمالك مساعدتهم في حسم صفقة أحمد حمدي وتواصلت مع محمد شحاته وقلت له قولي مين بيتفاوض معك وأنا هكلمه".

وزاد: "وأحب أحمد حمدي كثيراً لأنه يشبه لعب حسام غالي و الحمدلله ساعدت النادي في موضوع ناصر ماهر لأنه لاعب حريف و إحنا كزمالك بنحب لاعيبة الكورة اللي شبه".

واختتم: "عشقت نادي الزمالك بسبب الجمهور، بدون أي مزايدات عمري مشوفت جمهور بالشكل ده، عمري ما حسيت إني لاعب كرة حقيقي غير اما لعبت في نادي الزمالك".