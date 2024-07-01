شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والطلائع اليوم الاثنين 1 –7- 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ ترتيب الاهلى والطلائع في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع في الدوري

فاز الأهلى على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري، فيما خسر الطلائع من زد إف سى برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

3_ الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والطلائع

التقى الأهلى مع الطلائع في 35 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 25 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 65 هدفاً وتلقت شباكه 16.

وانتهت آخر مباراة جمعت الاهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

5_أرقام كولر مع الأهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 106 مباريات فاز فى 74 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 199 هدفاً وتلقت شباكه 70، وخرج بشباك نظيفة فى 61 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاث مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.