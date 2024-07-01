شكرا لقرائتكم خبر عن المصري "المنتشي" يستدرج الجونة "الجريح" على برج العرب الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق المصري نظيره الجونة باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين اللذين يرغبان فى تحقيق نتيجة إيجابية، بحثاً عن تحقيق أهدافهم من المباراة.

ويرغب المصري في مواصلة انتصاراته بعد الفوز في الجولة الماضية على الإسماعيلي بهدف نظيف في ديربي القناة، حيث استعد الفريق جيدا من أجل تقديم مباراة قوية وخطف الثلاث نقاط من الجونة، وجهز علي ماهر لاعبيه جيدا من خلال المحاضرات الفنية ومنحهم بعض التعليمات ودربهم على بعض الخطط الفنية لتطبيقها في مباراة اليوم.



فيما يبحث الجونة غسل أحزانه بعد الهزيمة من مودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة، ويبحث عن تصحيح أوضاعه في جدول المسابقة، من أجل الهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، والتمسك بفرصة البقاء وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة.



ويحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 45 نقطة خلف بيراميدز والأهلي، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ويحتاج للابتعاد عن منطقة الخطر.