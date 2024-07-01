السولية يسجل هدفًا تاريخيًا مع الاهلي أمام طلائع الجيش

سجل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، هدفًا تاريخيًا، في مباراة فريقه الجارية الآن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحزر السولية الهدف رقم 3000 للاهلي في المواسم المكتملة من بطولة الدوري المصري الممتاز ليكتب إسمه في تاريخ مشاركات الفريق بالمسابقة.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على نظيره طلائع الجيش، في الشوط الأول الجارية الآن من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وانتهى الشوط الأول بين الاهلي، وطلائع الجيش بتقدم الاحمر بثلاثية مقابل لاشئ، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية.

وافتتح طاهر محمد طاهر، الأهداف في الدقيقة 12 من عمر المباراة من كرة ارتدت من دفاعات طلائع الجيش، وأحرز عمرو السولية الهدف الثاني، في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 38 من عمر المباراة عن طريق المدافع محمد عبد المنعم من كرة رأسية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 20 مباراة.

تشكيل الاهلي ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، محمد هاني، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، أحمد عبد القادر، وياسر إبراهيم.