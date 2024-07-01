لجنة التخطيط تستفسر من كولر عن أسباب ابتعاد ديانج ورفض عودة القندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، استفسرت من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، حول أسباب تمسكه برحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بالموسم الجديد.

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وتابع هشام: "لجنة التخطيط طالبت بالاعتماد على ديانج في الفترة المقبلة، وكولر يرى أنه لاعب مميز وصاحب قدرات كبيرة، ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى لاعب بإماكنيات أفضل".

وأضاف أمير هشام: "تم الاستفسار أيضًا عن سبب رفضه عودة الجزائري أحمد القندوسي جناح الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ولكن كولر أثنى أيضًا على أدائه ولكن طلب أفضل منه".

واختتم: "الأهلي حال عدم وصول عرض مادي جيد سيتم عودة اللاعب في الموسم الجديد، ولكن حال وصول عرض مغري سوف يتم الموافقة على مغادرته".