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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره الداخلية، اليوم الخميس في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية، اليوم الخميس، في السابعة مساء في الجولة الـ29 لبطولة لدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، للاستمرار في الزحف نحو صدارة الدوري، عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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