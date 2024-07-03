الامارات | سواريز وكيتا أول صفقتين لشباب الأهلي في «انتقالات الصيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إبرام أول صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب الغيني عمر كيتا قادماً من نادي الإمارات، مبينة أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين.

وأضافت معلنة عن الصفقة الثانية للفريق: «شركة شباب الأهلي تتعاقد مع الأرجنتيني غاستون سواريز قادماً من بني ياس في إطار سياسة شركة الكرة لتدعيم صفوف الفريق الأول».

من جهة أخرى، قاد المدرب البرتغالي باولو سوزا أول تدريب لفريق شباب الأهلي، أول من أمس، في انطلاقة المرحلة الأولى من فترة الإعداد، إذ أجرى اللاعبون الفحوص الطبية وخاض الفريق تدريبه الأول في دبي.

ومن المقرر أن يسافر «فرسان دبي» إلى النمسا غداً لخوض معسكر إعداد حتى 25 يوليو المقبل، قبل أن يعود إلى الإمارات لبدء التحضير لخوض أولى مبارياته الرسمية.

ومن المقرر أن يخوض شباب الأهلي أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد ضد سباهان الإيراني في السادس من أغسطس المقبل في الدور الأول التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يصعد الفائز من تلك المواجهة للقاء مضيفه الغرافة القطري في 13 أغسطس، ويتأهل الفائز لخوض الدور الرئيس للبطولة.