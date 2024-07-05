الامارات | مارتينيز ينقذ الأرجنتين من فشل ميسي في "بانينكا" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين للتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا2021)، عقب فوزه على منتخب الإكوادور

وفاز منتخب الأرجنتين 4 / 2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور الثمانية للمسابقة، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش)، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جرت على ملعب (إن آر جاي) بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1 / 1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين

وخلال الوقت الأصلي، بادر ليساندرو مارتينيز بالتسجيل للأرجنتين في الدقيقة 36، قبل أن يهدر إينير فالنسيا ركلة جزاء للإكوادور في الدقيقة 62.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز الأرجنتين، أحرز كيفن رودريجيز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح، التي شهدت إضاعة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة ترجيح على طريقة "بانينكا"، فيما تصدى الحارس إيميليانو مارتينيز ركلتي ترجيح، ليقود منتخب راقصو التانجو لبلوغ المربع الذهبي.

وكان ميسي عاد لصفوف الأرجنتين من جديد، بعدما تعافى من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، تسببت في استبعاده من لقاء الفريق الأخير بمرحلة المجموعات أمام بيرو.

وبذلك، ضرب منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) الذي بات أول الصاعدين للدور قبل النهائي في النسخة الحالية للبطولة، موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة فنزويلا وكندا.

ويسعى منتخب الأرجنتين للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا، والذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي برصيد 15 لقبا لكل منهما.