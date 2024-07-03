شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يهنئ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

حرص الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على تهنئة الوزير الدكتور أشرف صبحي علي تجديد الثقة و استمراره وزيرا للشباب والرياضة ليكمل مسيرة العطاء التي بداها منذ سنوات في خدمة الرياضة المصرية .

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسير وفق لسياسة الدولة المصرية التى تولى اهتمام و عناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم للحصول على فرص عمل.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة ستنظم يوم تمكين الشباب من ذوى الهمم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بتوفير فرص عمل لائقة من خلال عدة أنشطة تشمل "ملتقى " توظيف مصر " لذوي الهمم وتوفير فرص عمل، ومعرض لمنتجات الشباب من ذوي الهمم بهدف تسويق منتجاتهم، وتدريبات مشواري للمهارات الحياتية، ورش حرفية لذوي الهمم".

وحلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليمين الدستورى بقصر الاتحادية اليوم ، ضمن التشكيل الحكومى الجديد بعد تجديد الثقة به فى تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة.