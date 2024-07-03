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تشكيل فاركو في مواجهة الزمالك بالجولة 29 للدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك، التي تنطلق في السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة 29 للدوري.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.
الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.
الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.
ويخوض فريق فاركو اللقاء محتلاً الترتيب الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 28 مباراة ، محققًا الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وتلقي الخسارة في 13 مباراةز

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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