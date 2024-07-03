“عار”.. الغندور يفتح النار على الاهلي بسبب منتخب مصر الأولمبي

هاجم الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور، الاهلي بسبب عدم موافقة الأحمر على إرسال لاعبيه للانضمام للمنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد بارس 2024.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اقسم بالله ما يحدث مع المنتخب الاوليمبي من رفض الاندية المصرية انضمام اللاعبين عار”.

وتابع:” و افتكروا كلامي لما منتخب بلدك يلعب امام إسبانيا و في الأولمبياد و يا فرحتي بالدوري المصري و مافيش حد يفتح بقه بعد كده و يقول الاندية بتلعب بإسم مصر”.

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وكانت قد أشارت تقارير أن الاهلي يرفض إرسال مدافعه محمد عبد المنعم وإمام عاشور للانضمام للمنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد بارس 2024.

وتابعت التقارير أن كولر هو من يرفض إرسال اللاعبين، بسبب إرتباط الفريق ببطولة الدوري المصري وخوض لقاءات هامة، من أجل المنافسة على اللقب.