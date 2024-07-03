ختام ناجح لبطولة مصر الدولية لناشئى الجولف فى بالم هيلز وكميل وتاليا على القمة

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على فعاليات بطولة مصر الدولية لناشئى وناشئات الجولف نسخة 2024 والتى اقيمت بنادى جولف بالم هيلز بمشاركة 7 دول هى السعودية والاردن والمغرب والمانيا ونيوزلندا وكندا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

جاء الختام ناجحا للغاية واشادت الوفود المشاركة فى البطولة بالتنظيم والاستضافة وبملعب المباراة .

وشهد حفل الختام الذى اقيم عقب انتهاء المنافسات بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير ومدير القطاع التجارى والأندية فى بالم هيلز هشام منجى تتويج الفائزين والفائزات فى مختلف المراحل السنية.

وحصل المغربى كميل بن سودا على المركز الأول لمرحلة 18 عاما ناشئين وبطل نسخة 2024 وتوج بكأس البطولة فيما حققت لاعبة منتخب مصر تاليا سامح على المركز الأول لمرحلة 16 عاما وتوجت ايضا بلقب بطلة الناشئات للنسخة ذاتها.

وجاء فى المركز الثانى لمرحلة 18 عاما لاعبنا محمد ابو العلا وتلاه ثالثا السعودى عبد الرحمن الراشد

وحققت لاعبتا مصر لارا امين ونور نافع المركزين الثانى والثالث على الترتيب لمرحلة 16 عاما ناشئات .

فيما فازت لاعبة كندا لوچين خليل بالمركز الاول لمرحلة 18 عاما ناشئات وتلتها لاعبة مصر نادية يسرى.

وفاز بالمركز الاول للناشئين مرحلة 16 عاما الاردنى محمد الرويشدة وذلك بعد صراع شرس ومثير مع لاعبنا على الدين سلامة حيث تعادل اللاعبين بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة ليحتكما إلى حفرة فاصلة ويفوز الرويشدة باللقب وجاء ثالثا لاعبنا سليم طاهر.

وفى مرحلة 13 عاما ناشئين فاز الاردنى سالم العبداللات بالمركز الاول وتلاه ثانيا لاعبنا الواعد اديب عمرو شبانة بفارق ضربة واحدة فقط وتلاهما السعودى طلال حريرى ثالثا.

وفازت الاردنية ليليان فؤاد بالمركز الاول ناشئات وتبعتها السعودية لانا المصباحى فى المركز الثانى بفارق 4 ضربات ثم مواطنتها منيرة المنصور فى المركز الثالث.

وفى منافسات البراعم فاز السعودى احمد المصباحى بالمركز الاول لمرحلة 10 سنوات 9 حفر وتلاه ثانيا الاردنى تاج عكروش وثالثا المصرى شريف عليش بينما فازت الكندية لاتين خليل بمنافسات الناشئات لنفس المرحلة.

وفاز المصرى زيدان الطويل بالمركز الاول لمرحلة 7 سنوات 6 حفر وتلاه ثانيا السعودى بدر الفقيه وثالثا المصرى فراس الطويل.

ومن جانبه وجه تيمور ابو الخير الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على الدعم الدائم الذى يقدمه لاتحاد ورياضة الجولف مما ساهم كثيرا فى تطورها ونموها خلال الفترة الماضية بصورة غير مسبوقة.

كما وجه الشكر إلى كل الوفود المشاركة ورعاة البطولة وفريق العمل ونادى جولف بالم هيلز والتهنئة الى الفائزين والفائزات مؤكدا على انتظار الجميع مرة اخرى فى نسخة 2025 من بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات للجولف التى يزداد نجاحها وبريقها من عام الى اخر.