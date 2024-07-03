محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-20240.

وكان الفارس الأبيض تعادل إيجابياً مع فاركو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ29 من عمر دوري نايل.

وبعد التعادل اليوم أمام فاركو، احتل الأبيض المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز الثامن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري:

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر "أون تايم سبورت".