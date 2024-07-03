شكرا لقرائتكم خبر عن جيفرسون إينكادا رجل مباراة الزمالك وفاركو فى دورى nile.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جيفرسون إينكادا، لاعب نادي فاركو، على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه بالزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدفا.



احمد سيد زيزو



التعادل لفاركو



الجماهير



اوباما



تعادل فاركو



جمهور الزمالك



جهاز الزمالك



جوميز



زيزو واوباما



زيزو وحارس فاركو



شحاته



شلبي



ضربه جزاء زيزو



فرحة زيزو



فرحه زيزو بالهدف



فرحه فاركو بالتعادل



مصطفي شلبي



ناصر ماهر



ناصر