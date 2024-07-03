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جيفرسون إينكادا رجل مباراة الزمالك وفاركو فى دورى nile.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حصل جيفرسون إينكادا، لاعب نادي فاركو، على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه بالزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة  الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدفا.

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو

 

التعادل لفاركو
التعادل لفاركو

 

الجماهير
الجماهير

 

اوباما
اوباما

 

تعادل فاركو
تعادل فاركو

 

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك

 

جهاز الزمالك
جهاز الزمالك

 

جوميز
جوميز

 

زيزو واوباما
زيزو واوباما

 

زيزو وحارس فاركو
زيزو وحارس فاركو

 

شحاته
شحاته

 

شلبي
شلبي

 

ضربه جزاء زيزو
ضربه جزاء زيزو

 

فرحة زيزو
فرحة زيزو

 

فرحه زيزو بالهدف
فرحه زيزو بالهدف

 

فرحه فاركو بالتعادل
فرحه فاركو بالتعادل

 

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

 

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 

ناصر
ناصر

 

هدف الزمالك
هدف الزمالك

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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