الاهلي يتقدم بهدفين في الشوط الأول على الداخلية بالدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل على نظيره الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف وسام أبو علي في الدقيقة 35، ثم أحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين دون رد.

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وحتى الآن يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة في وجود هذه النتيجة الحالية بين الفريقين.

فيما يتواجد الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 19 نقطة.