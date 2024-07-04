اخبار الرياضه

الاهلي يتقدم بهدفين في الشوط الأول على الداخلية بالدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي

الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل على نظيره الداخلية في الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف وسام أبو علي في الدقيقة 35، ثم أحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين دون رد.

اقرأ أيضًا.. كل ما يخص بطولة كأس السوبر السعودي 2024

وحتى الآن يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة في وجود هذه النتيجة الحالية بين الفريقين.

فيما يتواجد الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا