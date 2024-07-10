موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.





ويعتلي بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة المحلية بينما يأتي الأهلي وصيفًا بعدد مواجهات أقل.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد آلآخر ، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة الأخيرة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن أداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، وإنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وأجرى عدة تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط، مما ساهم في تسجيل هدفي الفوز.

أضاف أن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأنه يود أن يشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس.

وعن غياب محمد الشناوي ومحمود كهربا، قال مارسيل كولر: كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، لذا كان من الصعب أن يشارك ، وبالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة.