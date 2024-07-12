طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز يصل ستاد القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وصل طاقم التحكيم الإسباني، الذي يدير مباراة الأهلي وبيراميدز، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، الذي سيقام عليه اللقاء.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيمياً طاقم تحكيم إسباني، بقيادة الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، ويعاونه كلا من ألفريدو رودريجيز مورينو مساعد أول وخورخي بوينو ماتيو مساعد ثاني، وحكماً رابعاً فيكتور جارسيا فيردورا، وعلى إيسيدرو دياز دي ميرا ويساعده ماتيو بوسكيتس فيرير.

وحرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، على التقاط العديد من الصور على أرضية الملعب.

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