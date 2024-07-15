الامارات | ألكاراس يجدّد تفوقه على ديوكوفيتش ويحتفظ بلقب ويمبلدون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد الإسباني كارلوس ألكاراس، الثالث عالمياً، تفوقه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني واحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه عليه في النهائي 6-2 و6-2 و7-6 (7-4).

وكرّر إبن الـ21 عاماً سيناريو 2023 حين تغلب على منافسه في النهائي لكن بخمس مجموعات، رافعاً رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولات الكبرى، فيما فشل ديوكوفيتش في معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر بإحراز البطولة الإنجليزية للمرة الثامنة في مسيرته.

كما فشل ابن الـ37 عاماً في الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والمحترفين والذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

وبعد خمسة أسابيع فقط على خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، كان ديوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح أكبر متوّج بتاريخ ويمبلدون في العصر الحديث للعبة، لكنه بدا عاجزاً الأحد أمام منافسه الإسباني الشاب الذي أسقط الصربي في النهائي العاشر للأخير على ملاعب نادي عموم إنجلترا والـ37 في 75 مشاركة له في البطولات الكبرى.

وفرّط ديوكوفيتش بفرصة أن يصبح البطل الأكبر سناً في تاريخ البطولة الإنجليزية، فيما بات منافسه سادس لاعب يحرز بطولتي رولان غاروس وويمبلدون توالياً، معادلاً أيضاً الرقم القياسي من حيث إحراز أربعة ألقاب كبرى قبل الوصول إلى عامه الثاني والعشرين والمسجل باسم الألماني بوريس بيكر والسويديين بيورن بورغ وماتس فيلاندر.

وبات أيضاً عن 21 عاماً و70 يوماً ثالث أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة الإنجليزية مرتين خلف بيكر (18 عاماً و227 يوماً في 1986) وبورغ (21 عاماً و26 يوماً في 1977).