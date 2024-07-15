موجهة رسالة شكر للرئيس السيسي.. جنة عليوة تقبل اعتذار شهد سعيد وتعلن تنازلها عن القضية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت لاعبة الدراجات جنة عليوة، قبولها اعتذار زميلتها شهد سعيد التي كانت قد أسقطتها من الدراجة في أحد السباقات.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، قالت "عليوة" إنها تشعر بالرضا عن هذا القرار، موجهة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحديثه عن ضرورة تحلي الرياضيين بالقيم والأخلاق وذلك خلال استقباله أبطالا حصوا على ميداليات على مستوى قارة إفريقيا.

وأضافت لاعبة الدراجات أنها سامحت زميلتها شهد سعيد على الواقعة، متمنية أن تتواصل معها لإنهاء الأمور تماما بينهما، مؤكدة أنها ستتنازل عن القضية المقامة ضد زميلتها.

كما تمنت جنة عليوة التوفيق لزميلتها شهد في حياتها الرياضية، وكذلك للبعثة المشاركة في أولمبياد باريس وتحقق نتائج مشرفة لمصر.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حرمان شهد سعيد من المشاركة فى الدورة الأولمبية التى ستقام فى باريس خلال الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة شهد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردى العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة والمقام بالسويس يوم 27 أبريل الماضي.