شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز فى مواجهة الجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الجونة، في إطار مباريات بطولة كأس مصر، حيث يلتقى بيراميدز نظيره الجونة في التاسعة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.