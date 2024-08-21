شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يوافق على رحيل زيزو عن الزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر

رحب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبدى جوميز موافقته على رحيل زيزو بشرط، إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية.

وأكد جوميز أنه حال رفض النادى رحيل اللاعب فقد يفقد الشغف مع الفريق ويفقد قيمته، وهو ما يأتي بالعكس على الفريق.

وقال جوميز فى آخر ظهور له بقناة أون تايم سبورتس تعليقا على رأيه في رحيل زيزو: "يجب على الجماهير أن تعى أنه من الممكن أن يرحل لاعب مهم فى وقت ما فقد يجلب النفع للفريق، وإذا رفض النادى رحيله قد يفقد الشغف معك ويفقد قيمته، زيزو لاعب احترافى بشكل كبير، ويحب التمرين بشكل قوى، وهو ملتزم لأبعد الحدود، فبالتالى لا أمانع رحيل زيزو عن الزمالك إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية".