شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر يدعو لإقامة الجمعية العمومية العادية الجمعة القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي إقامة الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة القادم الموافق 23 أغسطس الحالى، على أن يتم تسجيل الحضور من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء.

ومن جانبه، أكد عبد اللطيف صبحي، رئيس النادي، أنه يتشرف مجلس إدارة النادي بدعوة أعضاء النادي لحضور الجمعية العمومية، للتعبير عن رأيهم في اداء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة للنادي في يوم بمثابة احتفالية ديمقراطية للنادي.

جدول اعمال الجمعية العمومية الآتى:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية للسنة السابقة.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30-6-2023 م، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024 م.

3- النظر فى تقرير مراقف الحسابات.

4- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2023م ومشروع الموازنة المالية للسنة المالية 2023-2024م.

5- تحديد المكافأة الشهرية لمراقبة الحسابات.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

تبدأ مدة التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية في الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.