عبد الرحمن ميسي يقود تشكيل النصر أمام بيرميدز بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبد الحميد علي "ميدو"، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة بيراميدز أمام النصر في تمام الثامنة من مساء اليوم، والتي يستضيفها إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

التشكيل الرسمي للنصر أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد جمال.

خط الدفاع: محمود جمعة - محمود "تيتي" - حسن حسين - إسلام عادل.

خط الوسط: عمر فكري - محمد بديع - محمود عيد "بلية".

خط الهجوم: محمد منير "كوتا" - سيد شعبان - عبد الرحمن ناصر "ميسي".

بينما جاءت مقاعد البدلاء؛ كالتالي:

أحمد نعمين - أمير حسين - أشرف أنور - مصطفى "مارسيلو" - يوسف حجي - مصطفى الشاذلي - عطية محمود - حسام حسونة - إسلام عادل بسيوني.