بعد تعادل الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل نادي الزمالك سلبيا مع نظيره بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده لـ 45 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما احتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1. بيراميدز - 28 مباراة - 68 نقطة.

2. الأهلي - 24 مباراة - 60 نقطة.

3. المصري - 29 مباراة - 51 نقطة.

4. فيوتشر - 29 نقطة - 47 نقطة.

5. الزمالك - 26 مباراة - 45 نقطة.

6. سموحة - 29 مباراة - 45 نقطة.

7. إنبي - 29 مباراة - 42 نقطة.

8. زد - 27 مباراة - 41 نقطة.

9. سيراميكا كليوباترا - 29 مباراة - 41 نقطة.

10. الاتحاد السكندري - 30 مباراة - 38 نقطة.

11. طلائع الجيش - 30 مباراة - 35 نقطة.

12. البنك الأهلي - 30 مباراة - 33 نقطة.

13. الجونة - 30 مباراة - 32 نقطة.

14. الإسماعيلي - 30 مباراة - 31 نقطة.

15. فاركو - 30 مباراة - 29 نقطة.

16. بلدية المحلة - 30 مباراة - 24 نقطة.

17. المقاولون العرب - 28 مباراة - 20 نقطة.

18. الداخلية - 30 مباراة - 19 نقطة.

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