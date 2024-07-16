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بعد تعادل الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل نادي الزمالك سلبيا مع نظيره بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده لـ 45 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما احتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 24 نقطة.

ترتيب الممتاز

1. بيراميدز - 28 مباراة - 68 نقطة.

2. الأهلي - 24 مباراة - 60 نقطة.

3. المصري - 29 مباراة - 51 نقطة.

4. فيوتشر - 29 نقطة - 47 نقطة.

5. الزمالك - 26 مباراة - 45 نقطة.

6. سموحة - 29 مباراة - 45 نقطة.

7. إنبي - 29 مباراة - 42 نقطة.

8. زد - 27 مباراة - 41 نقطة.

9. سيراميكا كليوباترا - 29 مباراة - 41 نقطة.

10. الاتحاد السكندري - 30 مباراة - 38 نقطة.

11. طلائع الجيش - 30 مباراة - 35 نقطة.

12. البنك الأهلي - 30 مباراة - 33 نقطة.

13. الجونة - 30 مباراة - 32 نقطة.

14. الإسماعيلي - 30 مباراة - 31 نقطة.

15. فاركو - 30 مباراة - 29 نقطة.

16. بلدية المحلة - 30 مباراة - 24 نقطة.

17. المقاولون العرب - 28 مباراة - 20 نقطة.

18. الداخلية - 30 مباراة - 19 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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