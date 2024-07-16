شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية" أهل مصر" موسم 2023/ 2024، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "إنّ حكومتِنا تُولي اهتماماً كبيراً بِشبابِها، وتُدركُ تماماً أنّهم هم ثروتُها الحقيقيةُ ومستقبلُها الواعدُ، فالشكر كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل للشباب المصري، والذي يضع الشباب وتمكينهم علي رأس أولويات الجمهورية الجديدة".

وأضاف "صبحي": "لقد حرصنا في وزارة الشباب والرياضة على أن يوفر لكم هذا البرنامج والذي انطلق منذ 10 سنوات كل ما يلزم لإطلاق طاقاتكم الإبداعية، وتطوير قدراتكم على مختلف المستويات".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج "أهل مصر" الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت وزير الشباب إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر وصل إلى 95566 الف مستفيد، ويأتي ضمن مجموعة من البرامج والمعسكرات والملتقيات التثقيفية والترفيهية المكثفة لأبناء المحافظات الحدودية، وكذلك مجموعة من دورات التثقيف السياسي بأكاديمية ناصر العسكرية والبالغ عددها 65 دورة تثقيفية بإجمالي 3600 مشارك، وتم تنفيذ 138 ملتقي مركزي بإجمالي 46640 مشاركا، كما تم تنفيذ 65 معسكرا مجمعا بإجمالي 2700 مشارك، وأيضاً تم تنفيذ 224 معسكرا داخليا بإجمالي 42626 مشاركا.

وقال وزير الشباب والرياضة: "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للشباب، واهتمامه بتطوير قدراتهم ومهاراتهم".

وفي ختام كلمته قال أشرف صبحي: "أدعوكم جميعاً إلى الاستمرار في بذل الجهد والمثابرة، والعمل من أجل تحقيق طموحاتكم وأهدافكم، إن مصر بحاجة إلى طاقاتكم وإبداعكم، وأنتم قادرون على صنع التغيير وبناء مستقبل أفضل لبلدنا، ونحن نعملُ جاهدين على توفيرِ كلّ الإمكاناتِ اللازمةِ لِتمكينِهم من تحقيقِ طموحاتِهم، وإطلاقِ قدراتهمِ الإبداعيةِ في مختلفِ المجالاتِ".

وحازت محافظة أسوان على أفضل مبادرة تطوعية، وجائزة الإبداع والتجديد في التنفيذ حققتها محافظة مطروح، وجائزة أفضل مشاركين وفريق عمل حققتها محافظة الوادي الجديد، وجائزة أفضل بعد ثقافي توجت بها محافظة البحر الأحمر، وحصدت جائزة أفضل استغلال للمواهب محافظة شمال سيناء، وتوج بالدرع العام موسم 2023/ 2024 محافظة أسوان.