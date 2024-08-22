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بيراميدز يكستح الجونة ويتأهل لـ نصف نهائي كأس مصر

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بيراميدز - دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز - دوري أبطال أفريقيا

تمكن نادي بيراميدز، من حسم تأهله رسميًا إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم “2023-2024” بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-0، مساء اليوم الأربعاء.

افتتح المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي أهداف بيراميدز في الدقيقة الثامنة، وأضاف المدافع أحمد سامي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ42، وعزز بلاتي توريه النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ57، وأهدر مصطفى فتحي ركلة جزاء في الدقيقة الـ64.

واختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

تشكيل بيراميدز لمباراة الجونة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي – محمد الشيبي – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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