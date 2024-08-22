بيراميدز يكستح الجونة ويتأهل لـ نصف نهائي كأس مصر

تمكن نادي بيراميدز، من حسم تأهله رسميًا إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم “2023-2024” بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-0، مساء اليوم الأربعاء.

افتتح المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي أهداف بيراميدز في الدقيقة الثامنة، وأضاف المدافع أحمد سامي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ42، وعزز بلاتي توريه النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ57، وأهدر مصطفى فتحي ركلة جزاء في الدقيقة الـ64.

واختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

تشكيل بيراميدز لمباراة الجونة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي – محمد الشيبي – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.