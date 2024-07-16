شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الدفاع الجوى يستضيف نهائى كأس الرابطة 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد الدفاع الجوى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تجمع بين فريقى طلائع الجيش وسيراميكا يوم 7 أغسطس المقبل.

ورفضت رابطة الأندية المصرية مقترحا تقدمت به بعض الأندية لإلغاء الهبوط هذا الموسم، وتغيير نظام مسابقة الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، على أن تشهد مشاركة 22 فريقا.

وتضمن الاقتراح الـ18 ناديا، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد وصاحب المركز الثانى فى دورة الترقى لتكوين 22 فريقا، حيث سيوفر النظام الجديد الذى تم رفضه قرابة 10 أسابيع بالمقارنة مع النظام الحالي.

وحسب المقترح تشمل مرحلة المجموعتين 20 جولة وعلى حسب نظام التصفية من الممكن لعب 6 جولات أخرى حال خوض دورة رباعية من دورين أو 3 جولات فقط حال لعبها من دور واحد أو بنظام الكؤوس.

وكانت رابطة الأندية كشفت سابقا عن وجود مقترح تغيير النظام لتفادي ضيق الوقت بإقامة مرحلة أولى، حيث تتأهل أندية مقدمة الترتيب للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الأول، فيما تتنافس بقية الأندية في نصف الجدول الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى لتحديد الهابطين وبقية مراكز الدوري.