موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل مواصلة التقدم بقوة نحو لقب الدوري، مستغلا الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في مباراتين.

على الجانب الأخر يخوض فريق مودرن سبورت المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 47 نقطة، حصدها من 29 مباراة بواقع 12 فوز و11 تعادل و9 هزائم.

ونجح مودرن سبورت في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات خاضها بالدوي على حساب، الجونة وبلدية المحلة والمقاولون العرب، حيث يسعى للفوز الرابع على التوالي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HDالحاصلة على حقوق بث الدوري هذا الموسم.