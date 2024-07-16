شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات عمل لجنة التحقيق فى وفاة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة آخر تطورات عمل اللجنة المشكلة للتحقيق، في وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، وحقيقة تحويل ملف اللاعب إلى النيابة العامة.

وقال محمد الشاذلى فى مداخلة هاتفية له فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمى: "التحقيقات فى أزمة وفاة أحمد رفعت ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضية والمستشارين تعمل يوميًا، ولم تخطرنا اللجنة الاستشارية حتى الآن بموعد نهاية التحقيقات، ولن نستطيع الإفصاح عن أي تطورات حاليًا".

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "أن اللجنة المشكلة للتحقيق في وفاة اللاعب أحمد رفعت، في انعقاد مستمر حتى انتهاء التحقيق، وتتطلع على المستندات وتفحص الملابسات الخاصة بعملية سفر وعودة اللاعب، ولا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء عملها، ولكن في غضون أسبوع أو 10 أيام ستصدر نتائج هذه اللجنة".

وزاد الشاذلي: "اللجنة المشكلة حاليًا للوقوف على أسباب أزمة أحمد رفعت، بها مجموعة من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الطبية، ويتم الآن إجراء تحقيق مغلق ويتم عقد اجتماعات يوميًا، وحال احتياج أي أوراق من نادي مودرن سبورت أو اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية، فهناك لجنة أخرى تحصل عليها".