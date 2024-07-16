كريم فؤاد رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حصل اللاعب كريم فؤاد مساء اليوم الثلاثاء، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.



وشارك كريم فؤاد في مباراة الأهلي اليوم أساسيًا وقدم أداء قوي وثبت أقدامه طوال المباراة ونشط هجوميًا ودفاعيًا.

وانتصر النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.



ووصل النادي الأهلي للنقطة 63 في وصافة الدوري العام، خلف بيراميدز المتصدر ب68 نقطة، مع الأخذ في الإعتبار أن المارد الأحمر خاض 25مباراة بينما لعب بيراميدز 28مباراة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة الألمونيوم في ختام مباريات دور الـ32 من كأس مصر، في الثامنة مساء يوم الجمعة 19يوليو على إستاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة يرفع الأهلى رصيده إلى 63 ويستمر في المركز الثاني بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات وسجل 32 هدفا وتلقت شباكه 23.