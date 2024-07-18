شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخبات مصر الجماعية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس عاصمة فرنسا من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وتشهد أولمبياد باريس حضور مصر بأكبر بعثة في تاريخها، بمشاركة 148 لاعبا في 24 لعبة أولمبية، من بينها 3 ألعاب جماعية أبرزها، كرة القدم واليد والطائرة.

كرة القدم

الأربعاء 24 يوليو: مصر × جمهورية الدومنيكان (6 مساء)

السبت 27 يوليو: مصر × أوزبكستان (6 مساء)

الثلاثاء 30 يوليو: مصر × إسبانيا (4 عصرا)

كرة اليد

السبت 27 يوليو: مصر × المجر (12 ظهرا)

الاثنين 29 يوليو: مصر × الدنمارك (3 عصرا)

الأربعاء 31 يوليو: مصر × فرنسا (8 مساء)

الجمعة 2 أغسطس: مصر × النرويج (10 مساء)

الأحد 4 أغسطس: مصر × الأرجنتين (12 ظهرا)

الكرة الطائرة

السبت 27 يوليو: مصر × بولندا (6 مساء)

الثلاثاء 30 يوليو: مصر × إيطاليا (10 صباحا)

الجمعة 2 أغسطس: مصر × البرازيل (2 ظهرا)