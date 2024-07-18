الامارات | إقالة مدرب المكسيك بعد رفضه العمل مساعداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيل خايمي لوسانو من تدريب المنتخب المكسيكي لكرة القدم، بعد رفضه خطة تتضمن أن يعمل مساعداً لمدرب أكثر خبرة، وذلك وفق ما أعلن اتحاد اللعبة الذي شاهد فريقه يودّع بطولة كوبا أميركا 2024 من دور المجموعات.

وقال البيان: «يشكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ويقدّر التزام وتفاني خايمي لوسانو. اليوم تنتهي فترة عمله مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول»، كاشفاً أنه عرض عقداً جديداً على لوسانو حتى عام 2030 يتضمن العمل تحت قيادة مدرب «أكثر خبرة» من 2024 إلى 2026، أي موعد استضافة البلاد لنهائيات كأس العالم مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا. وبموجب العرض المقدم من الاتحاد، كان من المفترض أن يعود لوسانو في مرحلة ما بين عامي 2026 و2030 لمنصبه مدرباً رئيساً.

وقال الاتحاد إنه بعدما درس لوسانو الاقتراح «لم يرغب في الاستمرار. نحن نحترم قراره».

ومن المنتظر أن يتم تعيين مدرب جديد للمنتخب الشهر المقبل. واستلم لوسانو (45 عاماً) المهمة مدرباً مؤقتاً في يونيو 2023 بعد إقالة الأرجنتيني دييغو كوكا، عقب الخسارة أمام الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أمم «الكونكاكاف».

وفازت المكسيك تحت إشراف لوسانو بالكأس الذهبية العام الماضي، ما دفع اتحاد اللعبة إلى تعيينه في أغسطس الماضي مدرباً دائماً.

وخلال الأشهر الـ13 التي قضاها في منصبه، حقق المنتخب المكسيكي 10 انتصارات مقابل سبع هزائم وأربعة تعادلات. وفي كوبا أميركا التي اختتمت الأحد، باحتفاظ الأرجنتين باللقب على حساب كولومبيا، انتهى مشوار المكسيك عند دور المجموعات بعدما حلت ثالثة، خلف فنزويلا والإكوادور.