الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب من دوري «الثانية» الإماراتي ينتقل إلى البرازيل

تعاقد نادي غوياس البرازيلي مع لاعب وسط فريق ريجينال، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإماراتي، النيجري عثمان عبدولاي، في صفقة لموسم واحد، في خطوة من النادي لاستكشاف مواهب جديدة.

وقال النادي البرازيلي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية عبر حسابه في «إنستغرام»: «بهدف استكشاف مواهب وفرص جديدة، يسعدنا أن نعلن توقيع المهاجم عثمان لفئة تحت 20 سنة، اللاعب هو أحد أبرز لاعبي منتخب النيجر تحت 20 سنة، ويصل إلى أكبر نادٍ في وسط غرب البرازيل بعقد حتى نهاية عام 2025».

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