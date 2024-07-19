الامارات | حرمان راشفورد 6 أشهر من قيادة السيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن لاعب مانشستر يونايد، ماركوس راشفورد، تم حرمانه من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر وتغريمه 1600 جنيه إسترليني بعد ضبطه وهو يقود بسرعة 104 ميل في الساعة على الطريق السريع في سيارته الرولز رويس.

وشوهد الشاب البالغ من العمر 26 عاماً وهو يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح به بسيارته الفاخرة على الطريق السريع في مانشستر.

وبرر راشفورد قيادته بسرعة كبيرة على الطريق على أن "هناك سيارة بيضاء قامت بمطاردته وأنه دائماً ما يتم متابعته".

وحكمت القاضية لوسي هوغارث عليه بـ6 نقاط سوداء ليتم حظره لمدة 6 أشهر بموجب إجراء تجمع النقاط، كما تم تغريمه بـ1,666 جنيه إسترليني.

جاء الانتهاك بعد شهور قليلة من تدميره لسيارة رولز رويس "بلاك باج وريث" بقيمة 700,000 جنيه إسترليني في حادث خارج ملعب تدريبات يونايتد في كارينجتون في سبتمبر (آيلول) من العام الماضي.